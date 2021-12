Sophie Codegoni dopo aver trascorso la notte con Gianmaria Antinolfi (con tanto di bacio) si è già pentita dell’accaduto? Nella camera arancione ne ha subito parlato con Jessica e Miriana, svelando le sue perplessità.

Sophie si è pentita di aver baciato Gianmaria?

La giovane influencer ha già dei ripensamenti sulle scene intime con Gianmaria, tanto da essere preoccupata di poter essere definita dal gruppo una incoerente dopo le parole che ha sempre rivolto nei confronti dell’imprenditore.

“È stato un tira e molla continuo. Non ti devi sentire incoerente” la tranquillizza Jessica. “Ieri davvero stavamo parlando, poi viene difficile dire di no” commenta Sophie per trovare una giustificazione buona per poter dare un senso a ciò che è successo durante la notte.

“Io non ci vedo niente di male” ha aggiunto Miriana.

Sophie adesso si trova di fronte ad un bivio e dovrà prendere una posizione: con Gianmaria oppure senza?

Antinolfi, dal canto suo, ha raccontato l’accaduto a Katia Ricciarelli:

Abbiamo parlato un po’ ieri sera. Quando la guardo negli occhi mi perdo. Non c’è niente di male è una cosa bellissima. È innegabile che tra noi c’è una grandissima attrazione fisica. Non ho mai staccato gli occhi da lei.

Sophie su Gianmaria: “Io volevo aspettare che lui se ne andasse il 13 Dicembre e poi dove me lo trovo 10 giorni prima? Qui (nel letto)” Ma chi glielo ricorda a Sophie che è stata lei a chiamarlo e a volerlo nel letto? Ora è colpa di lui che si è messo nel letto??? #gfvip pic.twitter.com/22ODAMrLqg — Ste 22 ✨ 20% (@Sterny2222) December 3, 2021