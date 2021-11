In vino veritas. Alex Belli dopo aver bevuto qualche bicchiere di troppo, ha “spillato” al Grande Fratello Vip tirando in ballo (ancora una volta) Fabrizio Corona e puntando il dito contro Sophie menzionando un ipotetico teatrino che avrebbe dovuto inscenare con Manuel Bortuzzo.

Alex Belli, secondo gli amici di Twitter, avrebbe iniziato a prendersela con Sophie Codegoni dicendo che lei avrebbe dovuto provarci con Manuel Bortuzzo (ed infatti qualche avvicinamento c’era stato).

Anche Soleil Sorge ha confermato questa cosa. Naturalmente la regia del GF Vip è corsa ai ripari censurando gran parte della conversazione.

Lulù Selassiè, dopo aver sentito tutto lo ha riferito alla stanza arancione, generando il “panico” in piena notte:

Clarissa si è alzata dal letto come una furia:

Scusate io vado a prendere Gianmaria perché non ci sto a questo spettacolo… veramente ragazzi.

Anche Miriana le ha seguite “sbottando”:

Mi fate litigare, io lo sapevo… ma perché mi dovete mettere in mezzo?

Grazie a Lulù che in stanza arancio spilla che in giardino stanno ancora urlandosi contro e parlando anche della questione “Sophie entrata per farsi la storia con Manuel”#gfvip pic.twitter.com/NdDDagqDWK

