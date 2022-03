Nella Casa del Grande Fratello Vip si parla di matrimoni ed alcune Vippone hanno colpo l’occasione per sognare il loro grande giorno. Sophie, Delia e Lulù hanno così immaginato il momento in cui indosseranno l’abito bianco e hanno sognato il grande passo con tanto di location.

Sophie e Lulù parlano di matrimonio

Sia Sophie che Lulù hanno confermato di desiderare un matrimonio in spiaggia. “Io lo farei in spiaggia il matrimonio!”, ha esordito la Codegoni. Ad aggiungere ulteriori dettagli ci ha pensato Delia Duran che proprio in spiaggia ha vissuto le promesse di matrimonio con il suo Alex Belli:

Bellissimo! Ti vedo con un vestito di seta, lungo…

Mentre le due donne fantasticavano sul giorno più importante della vita di una ragazza, Lulù ad occhi aperti sognava il suo grande giorno con Manuel:

Io lo farei in spiaggia. Io ho sempre sognato le Hawaii a Honolulu. Come chiamerei l’evento? Non lo so… Malù!

Già in passato la giovane Selassié aveva parlato del sogno d’amore con Manuel. Dopo aver già parlato di convivenza, nelle passate settimane la princess aveva anche parlato di nozze confidando allo stesso Bortuzzo:

Siamo fidanzati, ci amiamo, abbiamo dei progetti, siamo sicuri che vorremo stare insieme per il futuro. Io e te siamo certi che vogliamo sposarci e stare insieme.