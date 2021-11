Nella Casa del Grande Fratello Vip stanno per entrare otto nuovi concorrenti. Gli altri vipponi già presenti, credono che il reality show giunga al termine il prossimo 13 dicembre, parola di Sophie Codegoni e Lulù Selassiè.

Finirà il 13, perché sarebbero già entrati altri concorrenti. Ormai altri gieffini non entreranno più. – ha svelato Sophie così come riportano i colleghi di Biccy.it – Concorrenti nuovi non entrano, sapevo che c’erano persone in ballo, amici di amici di amici. Però dovevano entrare a metà ottobre, ormai è metà novembre. Dai è il 16 e non li fanno mica arrivare a fine mese.

Può essere che entrino dei personaggi grossi tipo Mara Venier. Però in questo caso sono visite a sorpresa, non è che restano in gioco. Quindi direi che finirà il giorno che era stabilito all’inizio.