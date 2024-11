Sophie Kinsella e il tumore: la battaglia contro il cancro al cervello, cos’è il glioblastoma

A fine 2022, Sophie Kinsella, autrice della celebre saga I Love Shopping, ha ricevuto una diagnosi di glioblastoma, una forma aggressiva di tumore al cervello. La scrittrice ha scelto i social per raccontare pubblicamente la sua esperienza, rivelando di essersi sottoposta a un intervento chirurgico, radioterapia e chemioterapia presso lo University College Hospital di Londra.

“La situazione è stabile e in generale mi sento molto bene, anche se sono molto stanca”, ha scritto l’autrice britannica, aggiungendo con ironia: “La mia memoria è ancora peggiore di prima”.

Sophie Kinsella e il tumore: come sta

Kinsella ha espresso profonda gratitudine verso l’équipe medica che l’ha assistita e il sostegno incondizionato della sua famiglia. La scrittrice ha sottolineato l’importanza di proteggere i suoi figli dalla notizia, dando loro il tempo di adattarsi alla “nuova normalità”.

“Voglio ringraziare i miei lettori per il supporto al mio ultimo libro, The Burnout, e rivolgere un pensiero a chi come me affronta il cancro”, ha scritto, mostrando grande sensibilità verso coloro che vivono esperienze simili.

Con un toccante messaggio, la scrittrice ha voluto incoraggiare chi sta combattendo una malattia. “Può far sentire molto soli e spaventare ricevere una diagnosi così dura, ma il sostegno e l’assistenza di chi vi circonda valgono più di quanto le parole possano dire”.