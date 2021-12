Dopo un pomeriggio di alta tensione, Jessica e Sophie si sono confrontate (la princess ha parlato pure con Alessandro Basciano) cercando di comprendere i motivi della loro insofferenza tra le quattro mura della Casa del Grande Fratello Vip.

Sophie chiarisce con Jessica: “Ale era imbarazzato e tu super sexy…”

Nonostante le due amiche abbiano cercato di non far diventare Basciano un “problema” tra loro delle distanze, giorno dopo giorno, si erano fatte più grandi. Dopo aver chiarito la questione legata alla Nomination di Jessica ad Alessandro, la princess ha messo in evidenza il maggior disagio:

Per me stare con voi è un piacere ma anche una difficoltà agli occhi degli altri che ogni volta dicono che sto lì e facciamo il triangolo. Passare per quella che si vuole infilare in una cosa non mi va.

Jessica, in sintesi, non ha digerito le battute che spesso le sono state rivolte sui suoi tentativi di conquistare Alessandro.

Sophie, a tal proposito ha aggiunto:

Io non voglio vederci malizia. Da parte mia continuavo a sentire queste battutine, coalizzata con Soleil… Non ho risposto alle battutine ma ieri te l’ho fatta in maniera simpatica la cosa del puzzle. Avevi questo pantalone figh*ssimo, tutta fig*, c’era Ale imbarazzato e tu eri super sexy. Poi mi ha dato più fastidio il suo modo…

Il confronto tra Sophie e Jessica si è concluso con un abbraccio e una promessa: