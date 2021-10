Dopo l’ingresso del presunto fidanzato di Francesca Cipriani (qui la nostra opinione), Sophie Codegoni e Gianmaria Antinolfi si sono riavvicinati finendo a letto insieme (non sappiamo se c’è stato, oppure no, un rapporto completo sotto le coperte).

La ex fidanzata di Gianmaria interviene dopo la notte con Sophie al GF Vip

La presunta ex fidanzata di Gianmaria Antinolfi è intervenuta a gamba tesa postando semplicemente un’immagine di stanotte accompagnandola da una serie di applausi e la scritta: “Complimenti”.

Greta Mastroianni è stata lasciata in diretta da Gianmaria Antinolfi e da allora, tra di loro, non c’è stato più alcun confronto: domani sera sarà un buon momento per un faccia a faccia “on fire”?

Staremo a vedere.

Altri focus sull’argomento

Sophie e Gianmaria fanno sesso al GF Vip? Dopo l’arrivo del fidanzato della Cipriani tutto cambia – VIDEO https://t.co/9ehrIWDO75#gfvip — BlogTivvu.com (@blogtivvu) October 24, 2021

Il teatrino del Grande Fratello Vip: ecco perché il pubblico non deve essere preso in giro

https://t.co/vEwNHQJHHR BTv’ ON FIRE 🔥 #GFVip — BlogTivvu.com (@blogtivvu) October 24, 2021

Iconize e Sophie sono amici: ripicca “organizzata” a tavolino contro Soleil? – VIDEO https://t.co/r8nD2hFvA7#gfvip — BlogTivvu.com (@blogtivvu) October 23, 2021