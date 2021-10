Nonostante la sua vicinanza a Gianmaria Antinolfi (beato chi ci crede!), pare che Sophie Codegoni abbia in testa anche un altro uomo e, la permanenza al Grande Fratello Vip, le ha permesso di riflettere su questo aspetto.

Sfogandosi con Miriana , l’ex tronista svela di avere avuto un pensiero fisso e ricorrente: “Se mi è venuto oggi il pensiero? Tutto il giorno, tutto il santo giorno. Perché il mio pensiero è ‘bene io sono qui dentro, ma quando esco?’. E non è un problema di nessuno, è proprio una cosa mia, che non ho delle risposte dentro di me” .

Sophie prosegue:

Se da fuori ho delle risposte? Non è quello… è che quando sono andata so quali sensazioni c’erano. Qui dentro non vivendo più quelle sensazioni, te le dimentichi quasi. Con Giammy sono stata benissimo ieri, stamattina ti svegli e dici ‘sì, sono stata benissimo, ma…’.

Poi il pensiero su Gianmaria:

Lui è veramente stato super rispettoso, ci siamo divertiti, c’è una chimica a livello fisico veramente pazzesca, ma… non ho delle risposte dentro di me. Non è una questione mentale, è proprio il fatto che io solitamente non lascio mai le situazioni incerte perchè mi piace chiedere e avere tutto chiaro.

Miriana Trevisan ha consigliato alla compagna di reality di viversi le emozioni. Sophie, a tal proposito, ha proseguito:

Sophie ha anche lasciato intendere che tra lei e questa persona ci sia stato uno strappo “detto con un motivo”. Ma, a quanto pare, la “cosa” si sarebbe conclusa:

La mia domanda è ma dentro di me è totalmente conclusa? E dentro di lui? Non lo so… Perché non ho pensato di chiarire? Perché non pensavo succedesse questo.

Di solito se ho un dubbio dentro di me non riesco ad aprirmi con altre persone. Non pensavo potesse succedere che provassi determinate cose con altre persone. C’è questa situazione di incertezza che io non so…