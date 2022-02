“Alessandro vuole farsi Delia!”, Sophie fa una rivelazione bomba al GF Vip

Momenti di smarrimento nella Casa del Grande Fratello Vip. Sophie Codegoni ha giudicato “carini” Antonio Medugno e Gianluca Costantino facendo letteralmente “impazzire” Alessandro Basciano che ha di nuovo esagerato con le parole.

Tra un confronto e l’altro, secondo ciò che riportano i colleghi di Biccy, Alessandro avrebbe confidato a Sophie di volersi dare da fare anche con Delia Duran.

Proprio per questo motivo, l’ex tronista ha sganciato la bomba:

E’ meglio che sto zitta e ti tutelo, perché se dico cosa mi hai detto in camera è finita. Stai continuando? Ok, allora parlo. Tu mi hai detto che l’unica cosa che so fare nella vita è sedurre gli uomini, che schifo! Io sono una ragazza seria e non come dici tu.

Alessandro Basciano ha cercato di fare delle precisazioni (ma non ha negato nulla):

Sophie si comporta come una bambina e io sono stanco. Entrambi non ci fidiamo l’uno dell’altra ed è evidente. Ma tanto per come si è comportata io me ne andrò di qui, non mi piace affatto quello che sta facendo.

Se ho detto la cosa di Delia? Ho detto che è bella, ma lo è, direi che è proprio evidente… ma non è vero che c’ho provato o che in piscina mi leccavo e mordevo le labbra guardandola, questa è follia.

Per ora guardo Delia come se fosse un maschio ve lo giuro. Lei patisce questa cose che per me Delia è bella. Vuole far passare me per geloso, quando in realtà è lei che lo è.