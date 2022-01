Serata decisamente croccante al Grande Fratello Vip. Delia Duran ha lasciato Alex Belli e si è tolta la fede ballando pure in modo sensuale davanti ad Alessandro Basciano scatenando la reazione indispettita di Sophie Codegoni.

Forse tu non controlli quello che fai. Ma certo. Lì che ti lecchi le labbra, che ti mordi le labbra mentre fissi Delia che balla. Ti stavi mordendo le labbra… Io non sono una che fa queste scene.

Queste le parole di Sophie dentro la sauna del GF Vip insieme al suo fidanzato. Pronta la reazione sconvolta di Alessandro Basciano che, sinceramente, cadeva dalle nuvole:

Io non controllo quello che faccio? Io posso morire in questo momento… ero per i cazz* miei. L’unica cosa che ho fatto, mi sono permesso di girarmi verso Soleil e dirle ‘Oh ma che cazz* sta facendo questa?’. – scrive blogtivvu – Tra le altre cose, tra le altre cose… Se tu pensi una cosa del genere di me in questo momento io non voglio avere più niente a che fare con te niente. Te lo giuro Sophie, ma neanche il minimo pensiero devi avere.