Nel corso della festa di ieri sera al Grande Fratello Vip, l’atteggiamento di Sophie Codegoni e Manuel Bortuzzo ha fatto storcere il naso agli estimatori del reality show condotto da Alfonso Signorini.

Sophie Codegoni dopo aver rifilato un “palo” a Gianmaria Antinolfi ha scherzato con Manuel Bortuzzo chiedendo al GF di mettere una canzone per poter “flirtare” con lui con tanto di clip: “E poi ci baciamo” ha commentato il nuotatore facendo innervosire i fan.

“Sì scandalo! Manuel e Sophie si baciano davanti a Gianmaria e Lulù” ha concluso ironicamente la ex tronista.

Nel frattempo, a notte inoltrata, mentre Miriana Trevisan leggeva la mano dei vipponi della Casa, Lulù Selassiè massaggiava le spalle di Gianmaria Antinolfi intento a farsi predire il futuro: nuove dinamiche di coppie (scoppiate) all’orizzonte?

La puntata in prima serata è proprio dietro l’angolo…

Lulù questi sono i glow up di cui ho bisogno👑 #gfvip pic.twitter.com/7yZAdAWlHI

— Keep me in your heart (@forawhile____) October 17, 2021