Jessica Selassiè, dopo alcune discussioni avute con Barù nella Casa del Grande Fratello Vip, ci è rimasta molto male. Sophie Codegoni, dispiaciuta per la sua amica, ha cercato di tirarle su il morale.

Non permettere a nessuno di metterti sotto giudizio. Nel rispetto del tuo percorso, ma anche no! E’ un pretesto per allontanarsi in maniera tranquilla a 4 giorni dalla fine? Io personalmente dalle mie amiche non sono mai stata messa sotto esame, o ci credi oppure no.

Fatti rispettare un po’ di più. Non è che deve decidere lui quando, come e perché. Non dargli questo potere, e non darlo mai nessuno. Non permetterlo! Bisogna sempre mettere limiti e paletti giusti a tutte queste cose.

Metti questa cosa sulla bilancia e valuta quanto ti fa bene e quanto male. Ma non permettere a nessuno di toglierti lo spirito di questo traguardo pazzesco… devi godertelo! Se ti toglie l’entusiasmo e il buonumore anche no.

Dà tutto e poi toglie tutto, non ha mai una via di mezzo. Le persone se ti vogliono bene non ti mettono sotto esame.

Anche meno. Questo è alla base di tutto! Poi arriva e poi sparisce… il gioco è bello quando dura poco. Ci sta l’incertezza due settimane… dopo due mesi e mezzo ancora che toglie e dai… ma arrivederci! Quello che gli hanno detto Davide e Soleil non gliel’hanno detto l’altro ieri ma almeno un mese fa… Non si è fatto smuovere lì. Adesso caso vuole che lui debba analizzarti… ma chi sei? Un esperimento da laboratorio che deve analizzare? Ma non esiste proprio, anche se fosse solo un’amicizia.