“Sono pietrificata”: Sophie nota un dettaglio choc di Greta, ex di Gianmaria Antinolfi – VIDEO

Da una parte Sophie Codegoni, attuale Vippona che è riuscita a conquistare l’attenzione dell’imprenditore napoletano Gianmaria Antinolfi, dall’altra Greta Mastroianni, ex fidanzata di quest’ultimo che tuttavia ha ammesso di non essersi mai considerata la sua compagna. Le due donne, che nella realtà dovrebbero essere rivali, hanno qualcosa in comune.

Sophie Codegoni e Greta: il dettaglio che lascia senza parole

Che siano casualmente gli stessi gusti in fatto di outfit o proprio lo stesso capo, ciò che è saltato all’occhio dei telespettatori più attenti (ma non solo) è un dettaglio che accomunerebbe Sophie Codegoni a Greta, l’ex di Gianmarco.

Proprio ieri sera, nel corso della nuova puntata del Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini ha fatto leggere a Gianmaria le dichiarazioni rese da Greta al settimanale Chi, in cui ha asserito:

Non mi sono mai sentita la sua fidanzata ma sappiamo cosa ha passato. Se Soleil gli avesse dato una possibilità lui se la sarebbe presa. E se non fosse entrato nella casa noi saremo stati insieme.

Signorini ha mostrato al suo Vippone anche il servizio realizzato sul suo settimanale in cui Greta appare in pigiama. Ed ecco il dettaglio notato dai telespettatori e che accomunerebbe la giovane a Sophie.

Anche la Codegoni, infatti, indosserebbe nella Casa il medesimo pigiama (o modello) dell’ex di Gianmaria. Solo un caso o un messaggio “in codice” da parte della Mastroianni? Proprio Sophie, dopo la puntata, avrebbe commentato la foto col pigiama asserendo:

Ho capito una cosa e mi auguro tanto che non sia quello che penso. Spero veramente che sia un caso, altrimenti ci rimarrei tanto male… Sono pietrificata…

Raffaella Fico tuttavia non avrebbe compreso il collegamento. Che dietro ci sia ancora un personaggio spesso tirato in ballo nella Casa?

Qui Sophie parla del pigiama di Greta ( 👑) #gfvip pic.twitter.com/78Lux8iTRI — vecchiaguardiaGFVIP (@fan_zorziiii) October 19, 2021

Sophie ora parlando che è rimasta pietrificata quando ha visto Greta col suo stesso pigiama e spera non ci siano cose (o person3) dietro #gfvip pic.twitter.com/Xv9vWa5Myf — SURREALE (@karsmjl) October 19, 2021

Io non dico che Sophie, Gianmaria e Greta si siano accordati per questo teatrino, ideato da Corona, ma lo sto dicendo. #gfvip pic.twitter.com/ERjtXVARnq — ғʀᴁɴᴄä ✾ (@fraencamente) October 11, 2021