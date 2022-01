Dopo la diretta del Grande Fratello Vip, Sophie Codegoni ha criticato l’atteggiamento di Soleil Sorge ed ha puntato il dito pure contro Alex Belli entrato nella Casa per un faccia a faccia di fuoco con Alessandro Basciano.

Sophie durante la pubblicità ha parlato di Soleil con Jessica e Basciano: “Lei quando si parla di me non è mai obiettiva quindi… sti cazz*!”.

Poi ha aggiunto:

Parliamo di serietà? Stiamo parlando di una ragazza che fuori è fidanzata. Secondo me si è dimenticata qualcosa… lei è fidanzata da questa estate è entrato lui ed ha fatto finta di dormire per avvinghiarsi addosso. Si è limonata Alex Belli per tre mesi e parli a me di facilità e incoerenza? Ma ti prego!