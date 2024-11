Cinque ore di audizione in procura per Sophie Codegoni, influencer 23enne, che ha consegnato tremila pagine di chat incriminanti contro l’ex compagno Alessandro Basciano, accusato di stalking e minacce. “Non ho mai ritirato la querela”, ha dichiarato ai pm Antonio Pansa e Letizia Mannella, respingendo le insinuazioni di un rapporto sereno. La giovane conferma le accuse al dj 35enne, già scarcerato dopo soli due giorni grazie a documenti che il suo legale ha definito “decisivi”.

Le chat rivelano un rapporto tossico caratterizzato da minacce e manipolazioni. Sophie ha descritto un “circolo della violenza” che la vedeva oscillare tra le scuse e i pentimenti di Basciano e le sue promesse di cambiare, sempre disattese. “Mi diceva che mi amava, ma poi mi minacciava. Mi ha detto: ‘Vengo a casa tua e ti ammazzo'”, ha riferito Codegoni, che ha sporto una nuova querela a metà novembre dopo un’aggressione ai suoi amici.

Ecco cosa si legge sul Corriere della Sera, che riporta i retroscena dell’intervento di Sophie in Procura:

L’avvocato Bertolina, invece, produce con la collega Chiara Ghezzi migliaia di messaggi per dimostrare l’esatto contrario, che le violenze e le minacce cominciate nel luglio 2023 sono andate avanti fino ad un paio di settimane fa. Un rapporto tra alti e bassi in cui, come accade in questi casi, si passa dalla tensione nella coppia al maltrattamento della donna per poi entrare in quella fase in cui l’uomo chiede scusa e si pente, per poi ricominciare da capo in un circolo della violenza che può rivelarsi estremamente pericoloso per la vittima.

Ai magistrati Sophie Codegoni dichiara di essere rimasta imbrigliata in questo meccanismo perverso, ma non nasconde che più volte si è riavvicinata al padre della sua bambina di un anno e mezzo, anche dopo la querela, perché gli aveva creduto quando le prometteva che sarebbe cambiato. Era stato in uno di questi momenti, a febbraio 2024, che aveva firmato la rinuncia a chiedere l’affidamento della bambina impegnandosi anche a ritirare la querela. Non l’ha fatto perché Basciano aveva ricominciato a tormentarla.