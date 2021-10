Sophie Codegoni da ieri sera non è più amica di Soleil Sorge, o almeno questo è ciò che sembra visto che ne ha parlato male con mezza Casa tra una sigaretta e l’altra.

Poi ha proseguito tirando in ballo Gianmaria Antinolfi:

C’è stata una mezza battutina: ‘Quattro copertine con Gianmaria, anzi, probabilmente non arrivate nemmeno in copertina’. A me la copertina non m’interessa e tu ci sei stata sei mesi e nemmeno l’articolo ti hanno fatto quindi mi stai dicendo una cosa che non hai ricevuto nemmeno tu.

Ultimo punto, ieri mi dai del comodino buttandomi la frecciatina del letto. Se tu stai rosicando perché il tuo ex fidanzato non ti da più attenzioni, io inizio a pensare, questa è la mia conclusione, che quando tu hai detto a Gianmaria che l’unico contenuto qui dentro sono io. Ad oggi ti dico che l’unico contenuto di Soleil a parte i suoi litigi è lui, punto. E questo lo dirò domani in diretta.