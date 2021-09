Sophie Codegoni dopo la diretta del Grande Fratello Vip è tornata nuovamente a parlare del suo ex fidanzato Matteo Ranieri, conosciuto durante Uomini e Donne.

Lui non penso venga qui, perché sa quanto io l’ho coperto. – riportano i colleghi di Biccy.it – Poi calcola che dopo la rottura io sono passata malissimo e lui no. Lui non verrebbe mai qui perché sa che in uno scontro faccia a faccia non mi terrebbe botta, perché sa che io dico la verità e ho le prove di quello che ha fatto.

Quando ci siamo lasciati per farmi passare male lui ha raccontato che io l’avevo messo in imbarazzo portandolo in un hotel milanese da 1000€ a notte facendolo pagare. Bugiardo, perché ho le carte che dimostrano che per tre notti è costato 300€.

A Milano non puoi trovare di meno. Sono stata molto attaccata sui social e lui non soltanto non mi ha difesa dicendo la verità, ma ha gettato benzina sul fuoco.