Sophie Codegoni ha smentito l’indiscrezione secondo la quale, alcune sere fa, si trovava a cena con un “misterioso” uomo riccio che – per forza di cose – non era il fidanzato Alessandro Basciano conosciuto nella Casa del Grande Fratello Vip.

Durante alcune storie Instagram condivise sul suo profilo ufficiale (video che trovate in apertura del nostro articolo) Sophie ha ironizzato sull’ultimo gossip uscito sul suo conto dopo una segnalazione ricevuta dagli amici di Very Inutil People:

La storia tra Sophie e Alessandro prosegue a gonfie vele come dimostrano entrambi pure sui social.

Ieri sera ero a cena al ristorante Temakinho in corso Garibaldi a Milano e ho visto Sophie Codegoni a cena con un uomo castano con capelli ricci, barba e occhiali da sole, erano da soli e Basciano non era con lei.

Sulla trentina credo. Non so nello specifico quanti anni abbia ovviamente… Entrambi erano vestiti in modo molto elegante. Lei aveva una minigonna nera e una camicetta nera abbinata molto sbottonata. Tavolo per due, sì.