Sophie Codegoni ieri sera è entrata nella Casa del Grande Fratello Vip insieme al resto dei concorrenti che hanno completato il cast di questa sesta edizione, svelando il piccolo “incidente” poco dopo l’ingresso.

Appena entrata mi è uscito tutto, avevo un vestitino nero scollato, ma non sono abituata perché non ho mai avuto seno in vita mia – riportano i colleghi di Biccy. – Me lo sono rifatto quattro/cinque mesi fa. Perché? Difetto fisico. Ho l’aureola abbastanza grande e nel mio seno piccolo non mi piaceva, così l’ho rifatto.