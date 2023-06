Sophie Codegoni e Alessandro Basciano sono diventati genitori da pochissimo tempo della piccola Celine Blue. Il deejay non è padre per la prima volta perché, come ben sapete, ha già un altro figlio avuto da una precedente relazione.

Sophie, retroscena su Alessandro: “Cosa fa dopo la nascita di Celine”

Sophie e Alessandro, intervistati da Tag24, hanno svelato come è cambiata la loro vita dopo la nascita della figlia e, proprio la Codegoni, ha parlato del parto:

Ti dico la verità mi dicevano tante cose che mi avevano anche messo una grande paura addosso, ma Céline è un angelo. Certo abbiamo la responsabilità di una creatura minuscola, ma è così brava che alla fine riusciamo a lavorare e avere i nostri spazi.

Sophie ha anche svelato un retroscena dolcissimo su Alessandro:

Lui si sveglia la notte al posto mio. Mi aiuta tanto ed è un papà dolcissimo.

E per quanto riguarda il fisico invidiabile, la Bonas di Avanti un altro ha raccontato:

Ci provo ad essere in formissima, non mi ci sento ma se lo dite tutti sarà vero per cui…grazie!

Vi prego ma lei è una Mini Meme nata 😍🤣 ❤️🧸💖 #basciagoni pic.twitter.com/OVPjwzFgk7 — Sietetuttoilcirco (@tuttoilcirco) June 17, 2023