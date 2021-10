Sophie Codegoni e il “palo” a Gianmaria Antinolfi. Ieri sera l’imprenditore campano ha pubblicamente ammesso di provare dei sentimenti per l’ex tronista e, tra una discussione e l’altra, ha lasciato Greta durante la diretta del Grande Fratello Vip.

Il “palo” di Sophie Codegoni a Gianmaria Antinolfi: “Non è il mio tipo…”

Oggi pomeriggio Sophie, confidandosi con Raffaella Fico e Francesca Cipriani, si è detta dispiaciuta per averlo illuso svelando di non trovarlo il suo tipo ideale nonostante gli sforzi:

Mi dispiace perché si è aperto, mi ha fatto un discorso bellissimo e da donna fa sempre piacere sentirsi dire queste cose così, però mi dispiace averlo illuso. Né esteticamente, né caratterialmente è il mio tipo.

“Da come ha parlato lui, vorrebbe iniziare una frequentazione più approfondita” le dice Francesca che ci tiene a consigliarle di mettere subito le cose in chiaro per evitare di illudere Gianmaria.

Sophie ha svelato anche di aver messo le cose in chiaro già in precedenza con Gianmaria sottolineando di non volergli dare false speranze:

La sera prima della scorsa puntata io già glielo avevo detto che c’era tanta differenza e se c’è solo una cosa fisica non va a finire in una storia d’amore. E’ nata un’attrazione fisica perché ha uno sguardo bello ed è un bel ragazzo. Normalmente a me piacciono i ragazzi tatuati ma lui non è proprio il mio tipo però esteticamente mi piace…

