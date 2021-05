Sophie Codegoni e Nicolò Zaniolo si stanno realmente frequentando? A quanto pare dopo la fine del trono di Uomini e Donne e la relazione andata male con Matteo Ranieri, il cuore dell’ex tronista potrebbe essere nuovamente impegnato.

Sophie Codegoni e Nicolò Zaniolo insieme: ecco cosa sta succedendo

Secondo ciò che riporta IlTempo, Sophie Codegoni e Nicolò Zaniolo potrebbero trovarsi insieme a Rapallo nello stesso albergo. La ex tronista di Uomini e Donne si trova attualmente in Liguria in compagnia dell’amica Taylor Mega.

Il calciatore ha recentemente concluso la sua relazione d’amore con Chiara Nasti, influencer campana con la quale è stato per qualche mese.

I primi movimenti social tra Sophie e Nicolò erano avvenuti proprio su Instagram con uno scambio incessante (e reciproco) di like e poi a Roma:

Mentre il giocatore giallorosso era impegnato per uno shooting fotografico con vista Colosseo, la ventenne ha pubblicato nelle stesse ora una storia proprio dal medesimo hotel capitolino in cui era presente il numero 22.

Scrive IlTempo per poi aggiungere:

Ora la Codegoni, modella per Chiara Ferragni e tronista di Uomini e Donne 2020/2021, sta trascorrendo alcuni giorni di vacanza tra Rapallo e Portofino con l’amica Taylor Mega. E nell’alloggio dell’Excelsior Hotel, uno degli alberghi più costosi della riviera ligure, la Codegoni è stata avvistata proprio in compagnia di Zaniolo.