Sophie Codegoni ha un flirt? Lei risponde al gossip

Sophie Codegoni ha deciso di intervenire in prima persona per fermare le voci che nelle ultime settimane l’hanno accostata a Guglielmo Vicario, portiere del Tottenham. Nessun flirt, nessuna relazione: a chiarirlo è stata la stessa influencer, che attraverso un video pubblicato sui social ha voluto mettere un punto definitivo ai gossip sul suo conto.

Reduce da una storia complessa e molto discussa con Alessandro Basciano, dalla quale è nata la figlia Celine Blue, Sophie ha scelto di affrontare apertamente l’argomento, spiegando ai suoi follower quanto queste indiscrezioni le risultino fastidiose. Il suo intervento nasce dall’esigenza di proteggere la propria immagine e la sua vita privata, spesso al centro di chiacchiere non richieste.

Nel video, Codegoni non nasconde il disappunto per il modo in cui viene raccontata: “Questa cosa che mi trovano un fidanzato ogni settimana mi dà fastidio perché sono una ragazza seria e sono una mamma, non una che cambia fidanzati ogni sette giorni. Per me la parola fidanzato è estremamente seria”. Parole nette, che riflettono il cambiamento di atteggiamento avuto dopo le vicende personali degli ultimi mesi.

Sophie ha lanciato l’arco con tutte le frecce , ha colpito la ciarlatana che prima di blaterare deve verificare se le notizie sono vere ,non ascoltare il suo amico che noi tutti conosciamo…….#sophiecodegoni pic.twitter.com/fbusULHamr — Clorofilla@cloro12345 (@OClorofilla) January 26, 2026

Dopo la denuncia nei confronti dell’ex compagno, Sophie ha infatti scelto una maggiore riservatezza, prendendo le distanze dall’esposizione mediatica che in passato aveva caratterizzato la sua vita sentimentale. Un contrasto evidente rispetto agli anni in cui la sua relazione con Basciano era nata e cresciuta sotto i riflettori, addirittura in diretta televisiva durante il Grande Fratello Vip.

La storia con Basciano

La storia con Alessandro Basciano si è conclusa definitivamente dopo un lungo periodo di alti e bassi. In seguito alla denuncia per stalking, che ha portato all’applicazione del braccialetto elettronico per l’ex compagno, i due hanno intrapreso strade completamente separate. Sophie oggi si concentra sul lavoro e sulla crescita della figlia, cercando stabilità e tranquillità.

Basciano, dal canto suo, sembrerebbe aver iniziato una nuova frequentazione con Ginevra Milia, una giovane donna siciliana che vive a Milano e che non fa parte del mondo dello spettacolo. Il suo profilo social, con un numero contenuto di follower, non suggerisce un legame con l’universo degli influencer, segnando una netta differenza rispetto alle relazioni precedenti dell’ex gieffino.

Con il suo messaggio, Sophie Codegoni ha voluto ribadire un concetto chiaro: nessun nuovo amore all’orizzonte e nessuna tolleranza verso gossip che mettono in discussione la sua serietà e il suo ruolo di madre.