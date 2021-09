Parlando di Sophie Codegoni, nuova concorrente del Grande Fratello Vip 6, Alfonso Signorini l’ha definita tra le pagine del settimanale Chi “una bomba pronta ad esplodere” aggiungendo, “Non è seconda a nessuno ed è molto bella”. A Tv, Sorrisi e Canzoni la giovane ex tronista si è dichiarata single, quindi potremmo aspettarci grandi cose da lei.

Sophie Codegoni e le foto con il padre sparite da Instagram

Indubbiamente nel corso della sua permanenza nella Casa del GF Vip conosceremo altri aspetti inediti della sua vita. Finora sappiamo che i suoi genitori si sono separati quando Sophie Codegoni aveva appena 3 anni.

In particolare per la giovane non è stato facile riallacciare i rapporti con il padre Stefano che nel frattempo si è rifatto una vita. L’uomo è infatti sposato con un volto noto del reality, l’ex gieffina Man Lo Zhang, conosciuta nell’undicesima edizione della versione classica dello show.

I rapporti tra Sophie Codegoni ed il padre Stefano sono migliorati molto nel tempo ed infatti l’influencer aveva postato diverse foto insieme su Instagram. Scatti che, tuttavia, nell’ultimo periodo sarebbero spariti dalla sua pagina: come mai?

Come riporta Novella 2000, diversi utenti avrebbero segnalato l’assenza di foto con il padre, e da una nostra contro verifica tramite siti specializzati possiamo confermarvi che lo scorso 25 agosto la Codegoni ha compiuto una bella pulizia sul suo account eliminando ben 14 foto. Forse, tra queste, potrebbero esserci anche quelle con il genitore.

Una scelta legata solo alla volontà di rendere il suo profilo più professionale in vista del suo ingresso al GF Vip? Questo non possiamo saperlo, ma l’ultimo scatto postato proprio 4 giorni fa la ritrae con la madre Valeria alla quale ha scritto una bellissima dedica d’amore.