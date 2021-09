Raffaella Fico e Sophie Codegoni nel giardino del Grande Fratello Vip hanno parlato di Davide Silvestri, il concorrente attualmente in nomination con Tommaso Eletti.

Sophie Codegoni e Raffaella Fico dure con Davide Silvestri

“Non mi sono nemmeno accorta che avesse reagito così male” confessa Raffaella, che racconta a Sophie di averlo nominato. La ex di Balotelli svela alla compagna il motivo della sua scelta affermando di non avere avuto alcuna occasione di parlare con lui.

La stessa scelta aveva fatto anche nella puntata precedente votando Manila Nazzaro:

Di Manila mi è dispiaciuto, di lui no. Ci ignoriamo, non parliamo.

Anche Sophie ha dei problemi con Davide:

A volte ho paura di sembrare un po’ invadente. Se dovesse uscire lui non me ne accorgerei.

Anche Soleil Sorge, raggiungendo le ragazze, commenta il comportamento di Davide e spezza una lancia in suo favore: secondo l’Influencer il carattere esplosivo e a volte eccessivamente allegro dell’attore è soltanto un modo per mascherare la sua sensibilità e le sue fragilità.

“A pelle a me lui non piace e raramente cambio idea” conclude Sophie, che non si lascia convincere dalle parole di Soleil.

Riuscirà Davide Silvestri a far cambiare idea al resto del gruppo?