Sophie Codegoni sta vivendo gli ultimi giorni della sua gravidanza. Manca sempre meno, infatti, alla data del parto. L’ex Vippona sta per diventare mamma nonostante la sua giovane età. Tra meno di un mese metterà al mondo la piccola Celine, frutto dell’amore con il fidanzato Alessandro Basciano. Ma quando sarà il grande giorno? E’ stata proprio Sophie a svelarlo ieri in un video su Instagram (Video in apertura).

Sophie Codegoni svela la data del parto

Il pancione di Sophie Codegoni è sempre più visibile e non potrebbe essere altrimenti dopo essere ormai entrata nel nono mese di gravidanza. Nel video postato su Instagram, l’ex Bonas ha anche scritto i giorni che mancherebbero al parto, ovvero “-24”, il che significa che la piccola Celine potrebbe nascere intorno alla metà esatta di maggio.

Se per Sophie si tratterà della primogenita, per il compagno Alessandro Basciano sarà la seconda figlia dopo il primogenito Nicolò di sei anni, avuto dalla ex compagna Clementina Deriu.

Parlando con i suoi follower, l’ex tronista di Uomini e Donne ha lamentato proprio la grandezza del pancione che sarebbe esploso sempre di più negli ultimi giorni. Nonostante questo però, la Codegoni sarebbe al settimo cielo per l’arrivo della sua bambina.