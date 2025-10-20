Sophie Codegoni: “Come ho scoperto di avere le corna”

Sophie Codegoni è tornata a parlare della sua vita sentimentale, affrontando con ironia e sincerità un tema tutt’altro che leggero: i tradimenti. Ospite del programma La volta buona, condotto da Caterina Balivo, l’ex tronista di Uomini e Donne ed ex concorrente del Grande Fratello ha raccontato di essere stata più volte tradita, fin da quando era molto giovane.

Alla domanda diretta della conduttrice, Sophie ha risposto con una risata amara, rivelando: “Io ho iniziato la mia collezione di corna a sedici anni, quindi sono esperta”. Una frase che sintetizza, con un pizzico di sarcasmo, il suo lungo vissuto in fatto di relazioni complicate.

Pur ammettendo che all’epoca ci era rimasta “malissimo”, oggi, guardando indietro, riesce a dare un’altra lettura a quei primi episodi. “Ripensandoci, ci sta”, ha detto, facendo riferimento alla giovane età e all’inesperienza tipica dell’adolescenza. Ma Sophie ha anche sottolineato come la gravità dei tradimenti cambi con il passare degli anni e con la maturità delle relazioni. “Essere traditi quando si è incinta o dopo le nozze è tutto un altro discorso”, ha spiegato. “Lì fa male ed è difficile da superare, mentre a 16, 17 anni ci sta”.

“Io scopro tutto”, come l’ha scoperto

Quando le è stato chiesto dalla conduttrice come ha scoperto i tradimenti l’influencer ha raccontato di averli scoperti grazie al suo spirito da detective. “Io scopro tutto”, ha dichiarato. Un’intuizione così spiccata che anche le sue amiche si rivolgono a lei quando sospettano qualcosa nelle loro relazioni. Una frase in particolare riassume il suo pensiero sull’argomento: “Tutti siamo cornuti purtroppo”.

“Se sono stata tradita? Ho iniziato la mia collezione di corna a 16 anni”. Sophie Codegoni a #LVB pic.twitter.com/ayxz5H48jA — La Volta Buona (@voltabuonarai) October 17, 2025



Alle spalle di Sophie c’è anche una relazione molto discussa con Alessandro Basciano, conosciuto proprio nella casa del Grande Fratello. La storia è finita tra tensioni e accuse, fino a sfociare in un provvedimento legale: un divieto di avvicinamento nei confronti della giovane madre. I due condividono una figlia, la piccola Celine Blue.