Sophie Codegoni, svelate le chat shock di Alessandro Basciano: retroscena inquietanti

Sophie Codegoni ha prodotto ben tremila pagine di chat a supporto della sua denuncia contro Alessandro Basciano, ex compagno e padre di sua figlia. E’ quanto è emerso negli ultimi giorni, dopo l’incontro in procura.

Sophie Codegoni, svelati i messaggi shock di Alessandro Basciano

Mentre il dj continua a ribadire la sua verità, sostenendo con forza di non aver mai usato violenza contro Sophie Codegoni, quest’ultima è stata nuovamente interrogata in procura.

In seguito, la stessa procura di Milano, alla scadenza dei dieci giorni previsti per presentare ricorso, ha fatto appello al tribunale del Riesame, avanzando la richiesta di arresti domiciliari per Basciano poiché ritiene possa esserci il rischio concreto che “possa commettere atti persecutori” nei confronti dell’ex compagna.

Della faccenda è tornata ad occuparsene ieri anche la trasmissione La vita in diretta, che ha svelato alcuni dei messaggi contenuti nelle tremila pagine depositate dalla Codegoni:

“Dove sei? Con chi sei? Vieni via, vergognati. Rispondi perché finisce male”. “Con chi sei a cena? Prima che mi fai muovere gente”.

Secondo il servizio della trasmissione condotta da Alberto Matano, la pressione e gli insulti partirebbero da lontano:

Fashion Week 2023. Sophie è impegnata in un evento, lui chiede di essere invitato, lei dice no e partono i messaggi di minacce e ingiurie che non possiamo ripetere.

Tra gli altri messaggi citati dalla trasmissione anche:

“Con tutto quello che mi hai fatto penare, devi m0rire”. Aggiunge poi una serie di insulti sessisti di bassissimo livello e continua: “Carogna che non sei altro, maledetta bastarda devi m0rire. Rispondi perché finisce male”.

Dopo una serie di messaggi, Basciano si sarebbe presentato all’evento: “Urla, le strattona il vestito. “Vieni via, vergognati, fai schifo”.

Dalle chat sarebbe emerso il forte controllo di Basciano. La vita in diretta svela altri retroscena inquietanti:

Novembre 2023. Sophie era in pizzeria con la figlia e un gruppo di amici. Lui le scrive l’elenco dei nomi dei presenti. “Adesso basta, a cena con uomini vacci da sola come stai facendo da due mesi, non con mia figlia. Non mi devi provocare, non mi sta bene con chi stai”.

Durante l’audizione in procura, Sophie ha ammesso di essere tornata spesso sui suoi passi, credendo ingenuamente alle promesse di Basciano. Fino a quando la situazione non è diventata insostenibile. In tv è stato mostrato anche il messaggio che la Codegoni gli ha mandato tre giorni prima della denuncia: