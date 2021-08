Sophie Codegoni nella Casa del Grande Fratello Vip ci regalerà valanghe di trash, compresi i retroscena su Matteo Ranieri, ex fidanzato conosciuto nel corso di Uomini e Donne.

Mi ha lasciato lui. Diceva che non gli piacevo né esteticamente né caratterialmente… Insomma una brutta persona, tutt’altro rispetto a come si era mostrato. Non ero ancora innamorata, ma ero molto presa ed è stata una delusione. Una delle tante: sono piuttosto sfigata con gli uomini, ma se al GF Vip trovo l’amore lo prendo al volo.