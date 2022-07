Sophie Codegoni e Alessandro Basciano in crisi? Dopo l’uscita dal Grande Fratello Vip, la coppia si è mostrata sempre unita ed affiatata ma, proprio in questi giorni, alcune voci sul web hanno allertato gli estimatori di gossip e notizie croccanti, fino ad una smentita “trasversale”.

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano sono in crisi? Ecco la verità

Sophie e Alessandro, di ritorno da Formentera (attuale meta di autori TV e altri personaggi), pare abbiano anche messo in piedi un nuovo impegno lavorativo, così come svela the pipol gossip tramite la sua pagina di Instagram con una didascalia piuttosto chiara: