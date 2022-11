Bellissime emozioni in arrivo per Sophie Codegoni e Alessandro Basciano. I due ex concorrenti del GF Vip presto diventeranno genitori del loro primo figlio. Per Basciano si tratta del secondogenito. La coppia ha deciso di rendere pubblica la lieta novella con un video toccante

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano presto genitori

Nel video in questione, Sophie Codegoni è immortalata durante un’ecografia del bebè che porta in grembo. Un breve filmato nel quale è ovviamente presente anche il futuro papà Alessandro, emozionatissimo, mentre è al fianco dell’amata compagna.

E voi credete nel destino? 17-12-21 la prima volta che il mio sguardo si incrociò con il tuo … da lì capì che con te avrei potuto condividere la mia vita. Mille avversità..mille ostacoli..sembrava che tutto fosse contro di noi .. ma noi nonostante ciò credevamo nell’amore … quell’amore che ci ha portato a pensare nello stesso modo,a condividere tutto e a viaggiare sempre uniti nella stessa direzione … quell’amore che oggi ci ha portato la felicità più grande che potessimo provare. E adesso che dire…. la tua mamma e il tuo papà ti stanno aspettando sei la gioia e l’emozione più grande che ci potesse capitare. Ti amiamo puntino ( si..ci piace chiamarti così).

Al bellissimo messaggio scritto da Sophie sono seguiti tutti i commenti degli ex Vipponi, da Giacomo Urtis a Giulia Salemi passando per Lulù Selassié. Tanti anche gli ex volti di Uomini e Donne che si sono congratulati con la coppia, dopo il bellissimo annuncio.