Sophie Codegoni e Alessandro Basciano, come si chiamerà la figlia? Lo spoiler di Signorini al GF Vip

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano sono al settimo cielo! Da poco hanno annunciato di essere in attesa di una bambina, la loro prima figlia. Nelle passate ore, Alfonso Signorini, il conduttore del reality GF Vip che ha permesso alla coppia di conoscersi ed innamorarsi, si è reso più o meno consapevolmente complice di un clamoroso spoiler.

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano, Signorini spoilera il nome della figlia

Proprio ieri sera, nel corso della puntata del GF Vip, Sonia Bruganelli ne ha approfittato per fare le sue personali congratulazioni a Sophie Codegoni, futura Bonas di Avanti un altro ma soprattutto futura mamma della sua prima figlia che aspetta da Alessandro Basciano.

L’opinionista, in diretta, ha svelato che già prima dell’annuncio della diretta interessata aveva capito della sua gravidanza in corso. A quel punto Signorini è intervenuto spoilerando il nome della bambina che Sophie porta in grembo:

E’ incinta! Aspetta una bambina e si chiamerà Celine! Si chiamerà Celina… la nostra Sophie! Diventiamo zie!

A quanto pare però, dalle reazioni social non tutti i fan dei Basciagoni avrebbero preso benissimo lo spoiler…