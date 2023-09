Sophie Codegoni e Alessandro Basciano: ultimi movimenti social “sospetti”

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano stanno vivendo un momento di crisi confermato pure da un post scritto dall’ex tronista. Successivamente il deejay ha postato uno scatto che li ritrae insieme con tanto di dedica e dichiarazione d’amore.

Quando sembrava tutto rientrato, spunta fuori una news di SDL TV Gossip (la nuova pagina di cronaca rosa dell’agenzia di Sonia Bruganelli presumibilmente gestita da Parpiglia) che ci svela il presunto motivo delle loro incertezze emotive:

Era tutto pronto: Sophie Codegoni, neo mamma, sarebbe dovuta partire in coppia con Antonella Fiordelisi come concorrente della nuova edizione di “Pechino Express”. Selfie insieme a pranzo per festeggiare il nuovo lavoro in tv. Le rispettive agenzie che avevano dato l’ok per cifre e contratti, i primi rumors social… poi all’improvviso tutto si è stoppato.

Ed è successo quando Alessandro Basciano, all’oscuro di tutto (i due erano già in crisi), ha appreso la notizia ed è andato su tutte le furie perché una nuova esperienza lontana da casa, con la piccola Celine Blue nata pochissimi mesi fa; non sarebbe stata una scelta consona legata al rapporto madre – figlia che in questi primi mesi crea quel legame indissolubile che poi dura una vita. Ecco svelato il motivo che aveva spinto i due a separarsi.

Pare che Basciano avesse già convocato i suoi legali. Il tempo però, quando c’è un amore forte, porta le giuste riflessioni e la Codegoni ha salutato Antonella e “Pechino” ed è tornata dalla sua famiglia per la felicità del compagno. Una storia a lieto fine dunque…