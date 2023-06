Sophie Codegoni e Alessandro Basciano si sono lasciati? Dopo il “defollow” reciproco, la coppia nata dal Grande Fratello Vip 6 ha fatto preoccupare non poco gli estimatori.

Dopo le frasi sibilline della mamma di Sophie, proprio la signora Valeria ha deciso di rompere il silenzio facendo delle precisazioni:

Questo è uno dei tanti messaggi che sto ricevendo. Vi voglio rasserenare a tutti che questo è il mio profilo e tutto quello che metto e pubblico sono tutte cose che riguardano la mia vita privata. Purtroppo incontro sempre persone che non fanno per me. Serene, sono la prima sostenitrice dei Basciagoni.

Sulla questione è intervenuto anche Amedeo Venza, amico della coppia:

Ovviamente ci sono sempre i leoni da tastiera e le mer*e che godono per le disgrazie altrui…mi fate veramente vomitare quando leggo alcuni messaggi e commenti! Detto questo, io non vi dirà mai i ca**i delle persone a me vicine!

Soprattutto quando ci sono di mezzo i minori, mi limiterà sempre a ciò che faranno o diranno loro perché in questo caso il rispetto va verso i più piccoli, e se pratico il silenzio voi lo dovete rispettare perché lo stanno praticando in primis i diretti interessati.

Qui non stiamo parlando di coppiette da 4 soldi, che stanno insieme solo per business o si lasciano per fare hype!