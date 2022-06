Sophie Codegoni e Alessandro Basciano in giro con la guardia del corpo? Non è come sembra: ecco la spiegazione – VIDEO

Un video con protagonisti Sophie Codegoni e Alessandro Basciano scortati da una guardia del corpo è diventato virale sui social, tanto da alimentare il dibattito sull’internet proprio in queste ore.

Sophie e Alessandro Basciano in giro con la guardia del corpo? Non è come sembra

Nella clip in questione, si vedono Sophie e Alessandro scortati da un paio di buttafuori che gli indicano la strada. Il video poteva benissimo essere frainteso, visto che non si conoscono tutti i movimenti social della coppia (anche noi facciamo “mea culpa” sull’accaduto visto che avevano fatto della bonaria ironia condividendo la clip a nostra volta).

Dopo alcuni commenti in merito, a svelare l’arcano ci ha pensato Sophie in persona che ha commentato un post dei colleghi di Biccy.it, per svelare cosa è effettivamente accaduto:

D’accordo con voi! Però prima di giudicare bisogna sapere… Noi non andiamo in giro con guardie del corpo, sarebbe alquanto ridicolo farlo anche perché amiamo stare a contatto con le persone che ci vogliono bene ed è sempre piacevole fare una chiacchiera e scambiarsi un abbraccio! Quando si ha un evento viene fornito dall’organizzatore un accompagnamento alla location e questo è il caso!

I buttafuori accanto a Sophie e Alessandro, quindi, stavano lavorando per l’evento, tutto qui.

Tipico misunderstanding.