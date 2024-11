Sophie Codegoni: ecco cosa ha fatto con la borsa che le ha regalato Basciano, il retroscena

La vicenda che coinvolge Sophie Codegoni e Alessandro Basciano si arricchisce di nuovi dettagli. Dopo la scarcerazione del deejay, la Procura di Milano ha deciso di approfondire il caso con nuove indagini. Il 28 novembre, Sophie è stata ascoltata per oltre cinque ore dai pm, portando con sé tremila pagine di chat che proverebbero le minacce e le prevaricazioni subite nell’ultimo anno.

Le accuse contro Basciano comprendono stalking e minacce, un quadro che Sophie ha delineato con la sua denuncia di dicembre 2023 e una seconda querela del 14 novembre scorso. La situazione, tuttavia, non è priva di contraddizioni, con riavvicinamenti sporadici tra i due ex partner che complicano ulteriormente il quadro.

A pochi giorni dal suo arresto, Basciano aveva fatto un regalo inaspettato a Sophie: una borsa Chanel del valore di 10mila euro. Sophie, durante l’interrogatorio, ha confermato di aver accettato il dono, pur precisando che rimane ancora impacchettata: “Mi verrebbe voglia di buttarla dalla finestra”.

L’avvocato di Basciano, Leonardo D’Erasmo, ha dichiarato a Fanpage che Sophie aveva persino lasciato un biglietto di ringraziamento. Il legale ha aggiunto: “Se hai paura di un uomo violento che ti stalkera, non accetti le sue attenzioni”.

Una relazione tossica tra accuse e riavvicinamenti

Accompagnata dalla sua legale, Jessica Bertolina, Sophie ha raccontato il rapporto con Basciano come malsano e altalenante. Nonostante le continue minacce, la ragazza ha confessato di essersi riavvicinata più volte a lui, sperando in un cambiamento. Tuttavia, il malessere non è mai scomparso, portandola a firmare una scrittura privata per ritirare la denuncia del 2023, un impegno che non ha mai formalizzato a causa del persistere delle presunte minacce.

La difesa di Basciano, però, ha presentato agli inquirenti chat che, secondo il legale, mostrano una realtà diversa rispetto a quella descritta da Sophie. L’ex coppia sembra aver vissuto un rapporto intriso di contraddizioni, ora sotto la lente d’ingrandimento della giustizia.