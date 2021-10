Dopo la diretta del Grande Fratello Vip, Soleil Sorge e Gianmaria Antinolfi si sono intrattenuti fino a tardi e l’italo americana ha sganciato la bomba su Sophie Codegoni, mettendo in guardia l’ex fidanzato.

Vedo che da parte sua mi soffre, mi imita, fa le cose… alla prima si incattivisce. Io cerco di essere carina con lei a prescindere da te. Io ero lì a cena con sai chi… che le diceva di fare A, B, C, D davanti ai miei occhi e le mie orecchie.

Ma le ha detto che io l’avrei distrutta come personalità e l’unica cosa che doveva fare è discutere con me. Prima di entrare ha rilasciato delle interviste su questo ed io non lo volevo e cercavo di smontarla. Ho fatto delle Storie su Instagram perché non volevo questo e volevo cose positive.

Non pensavo facesse le altre cose che le hanno detto di fare ed invece puntualmente le sta facendo ed io non mi fido di una persona così.