Sophie Codegoni e Alessandro Basciano si sono lasciati? Dopo il defollow di entrambi sul web sono partite le “congetture” ed oggi, tra le pagine di Chi Magazine, spunta l’intervista realizzata alcuni giorni prima del “fattaccio”.

Sophie e Alessandro hanno affermato di non essere la famiglia del Mulino Bianco e di litigare spesso, come capita a tutte le coppie:

Anche a casa nostra ci sono 2 mila e 500 litigi, momenti in cui non ci capiamo, momenti in cui ci capiamo tantissimo, ma credo sia la norma, quando una coppia è vera, c’è un sentimento, è giusto anche scontrarsi.

Alessandro? sempre una testa di cavolo è, e tale rimane, intendiamoci. Ma noi non siamo la famiglia del Mulino Bianco e io, francamente, preferisco non esserlo.

Alessandro ha precisato:

E per quanto riguarda il suo ruolo di mamma della piccola Celine Blue, Sophie ha aggiunto:

Mi stupisco da sola, quando ho partorito e me l’hanno messa in braccio ho pensato: “Oh, mio Dio, non so neanche come tenerla”, ora mi sembra… È come se mi parlasse, mi parla con gli occhi, con un piccolo gorgheggio.

Un po’ di confusione, credo, ma niente di serio: ero un po’ disorientata, per un nonnulla andavo in tilt, piangevo. Il fatto è che dopo il parto volevo fare subito tutto, ma mi sono bastate due settimane e un po’ di riposo e tutto è tornato in asse. E poi Ale c’è.