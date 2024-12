Sophie Codegoni accusa Alessandro Basciano: nuove rivelazioni shock, finto (tentato) suicidio e richiesta di arresti domiciliari

Continuano a emergere nuovi sviluppi nel caso che vede protagonisti Sophie Codegoni, ex concorrente di Grande Fratello VIP, e Alessandro Basciano, ex partecipante di Temptation Island. Secondo quanto riportato nelle ultime ore, il tribunale di Bergamo sta valutando un appello presentato dal pubblico ministero Antonio Pansa per chiedere gli arresti domiciliari di Basciano.

La richiesta di domiciliari per Alessandro Basciano dopo le minacce a Sophie Codegoni

Al centro del caso vi sono versioni discordanti tra le parti, in particolare riguardo al presunto ritiro della querela da parte di Codegoni. Quest’ultima nega categoricamente di aver compiuto tale passo, mentre la difesa di Basciano sostiene il contrario, facendo leva su una scrittura privata risalente a febbraio 2024.

Come riportato da Fanpage, la documentazione depositata dal pm Antonio Pansa sottolinea le divergenze tra le parti. Da un lato, gli avvocati di Basciano sostengono che la scarcerazione dell’ex concorrente di GF VIP fosse legata alla presunta remissione della querela. Dall’altro, la difesa di Sophie Codegoni sottolinea che la remissione non è possibile in base all’articolo 612-bis del codice penale, poiché il reato procede d’ufficio.

La situazione si complica ulteriormente con la rivelazione di una scrittura privata in cui Codegoni si sarebbe impegnata a ritirare la querela dopo un iniziale periodo di riconciliazione. Tuttavia, la mancata prosecuzione di questa promessa è stata motivata da nuovi episodi di comportamenti vessatori attribuiti a Basciano.

Le dichiarazioni della Codegoni

In un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, Sophie Codegoni ha ribadito la sua posizione: “Non l’ho mai ritirata. Mi ha stupita molto questa notizia. Poco dopo ho pregato il mio penalista di rallentare, ma non ho firmato per il ritiro in quanto c’erano tante cose che ancora non andavano”.

Al momento, la richiesta di arresti domiciliari è ancora in attesa di una decisione definitiva. I legali di Codegoni continuano a sostenere che la sua sicurezza sia a rischio, mentre la difesa di Basciano insiste sulla possibilità di un errore interpretativo nelle accuse.

Questa intricata vicenda legale, arricchita da dettagli sempre più complessi, sta catturando l’attenzione di fan e media, curiosi di scoprire come si concluderà questo capitolo nella vita dei due ex protagonisti del mondo dello spettacolo.

Sophie Codegoni, nel frattempo, ha fornito nuove testimonianze contro l’ex compagno Alessandro Basciano nel contesto delle indagini che lo vedono accusato di stalking. La Procura di Milano ha depositato presso il Tribunale del Riesame un verbale d’appello in cui chiede che al deejay venga applicata la misura degli arresti domiciliari.

Basciano era stato arrestato lo scorso 22 novembre ma rilasciato il giorno successivo. Tuttavia, le ultime dichiarazioni di Codegoni, unite a nuove prove, sembrano aggravare la posizione dell’ex concorrente del Grande Fratello VIP.

La ricostruzione

Ascoltata dagli inquirenti, Sophie Codegoni ha descritto episodi inquietanti avvenuti nei giorni precedenti l’arresto. In particolare, durante un evento il 16 novembre, la modella ha notato due uomini sospetti che sembravano pedinarla:

“Mi accorgo della presenza di due soggetti, forse nordafricani, che avevano un atteggiamento strano, continuavano a fissare l’interno del negozio”.

Successivamente, un amico della modella le ha riferito di essere stato minacciato dallo stesso Basciano, il quale avrebbe tentato di intimidirlo affinché ritirasse una denuncia per una precedente aggressione.

Codegoni ha inoltre sostenuto che l’ex compagno frequenterebbe persone con precedenti penali: “Ritengo che i due soggetti nordafricani fossero stati incaricati da Basciano per controllarmi”.

Le nuove sconvolgenti chat di Basciano a Sophie

Nel caso che vede Alessandro Basciano accusato di stalking, emergono nuove chat depositate dall’avvocato di Sophie Codegoni, Jessica Bertolina, che mettono in evidenza il clima di tensione e paura vissuto dall’influencer. Tra queste, una conversazione del 28 agosto ha attirato l’attenzione dei pm Pansa e Mannella per il contenuto minaccioso e unilaterale dei messaggi inviati dal dj in pochi minuti.

Le minacce del 28 agosto

In un lasso di tempo di appena sette minuti, Alessandro Basciano invia una serie di messaggi senza ottenere risposta da Sophie.

Tra questi:

“Occhio alle uscite perché sei controllata soprattutto le notturne.”

“Ora mando uno dei miei, se è vero finisce male.”

“Rispondi subito.”

“Me faccio 30 anni.”

“Rispettami.”

L’angoscia di Sophie emerge mesi dopo, quando risponde a un’altra serie di messaggi con parole che rivelano il terrore che vive quotidianamente: “Vergognati che devo tornare a casa scortata per il terrore in cui mi stai facendo vivere”.

Il cambio di tono e i gesti estremi

Il 31 maggio, Basciano adotta un tono diverso, minacciando il suicidio dopo l’ennesimo episodio di tensione.

Scrive:

“Sto soffrendo.”

“Mi butto di sotto.”

“Così piangerai.”

Non solo parole: Sophie racconta che, dopo essere stata lasciata, il dj avrebbe simulato un malore e dichiarato di essere insanguinato. Tuttavia, durante una videochiamata, Sophie si accorge che si tratta di ketchup. Lui, messo alle strette, ammette: “Volevo solo attirare la tua attenzione”.

La replica di Sophie

Sophie Codegoni, esasperata, risponde duramente, ricordando episodi passati di presunta violenza e vessazioni:

“Tu non hai pensato a me quando mi dicevi che mi spaccavi la testa, quando mi hai più volte cacciata di casa perché quella è casa tua e comandi tu, quando mi hai dato della p…, quando mi hai tradito”.

Prossimi sviluppi sulla vicenda Sophie-Basciano

La decisione del Tribunale del Riesame di Milano è attesa nei prossimi giorni. Nel frattempo, le accuse di Sophie Codegoni e le nuove prove raccolte potrebbero portare a un aggravamento della posizione giudiziaria di Alessandro Basciano.