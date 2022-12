Sophie e Basciano, quando nascerà la figlia? “Gravidanza inaspettata, non era in programma ma…”

Un figlio non in programma ma super voluto. A svelarlo è stata la coppia formata da Sophie Codegoni e Alessandro Basciano, che presto vivrà la gioia di diventare genitori. Per Alessandro si tratta del secondo figlio dopo il piccolo Niccolò avuto dalla precedente compagna, mentre Sophie vivrà per la prima volta la maternità.

Sophie Codegoni ne Alessandro Basciano parlano della gravidanza

In una recente intervista rilasciata sull’ultimo numero del settimanale Chi, diretto da Alfonso Signorini (che al GF Vip ha spoilerato il nome della bambina che aspettano), Sophie e Alessandro hanno confermato che la gravidanza non era programmata ma nonostante questo entrambi si dicono prontissimi all’idea di diventare genitori:

Non è stata programmata, ma è supervoluta.

La bimba nascerà la prossima primavera, precisamente a maggio. Di fronte alle critiche l’ex Vippona e futura Bonas di Avanti un altro ha commentato:

Ha solo ventuno anni e stiamo insieme da meno di uno? Non c’è un momento giusto, non puoi sapere quello che ti riserva il futuro.

Sebbene non fosse programmata, la gravidanza è arrivata comunque nel periodo giusto per la coppia, come spiegato dalla Codegoni:

Se da una parte è una gravidanza inaspettata, dall’altra il tempismo è perfetto, abbiamo la nostra casa, siamo più tranquilli a livello lavorativo, è arrivata. Io ci ho messo una vita e mezza a realizzare il tutto: non credevo per niente al test. Sono andata a comprarne subito un altro, dicendo: “Quello di prima era difettoso”. L’ho rifatto e ho detto: “Mi sa che è rotto pure questo. Ma sono tutti difettati? Io ho sempre detto che sarei diventata mamma a vent’anni, ma non intendevo proprio a vent’anni (sorride, ndr). Però, ho anche letto dei commenti… Dicono che sono troppo giovane e che siamo insieme da troppo poco tempo (quasi un anno). Ma io credo che non ci sia un’età o un tempo giusto, non puoi sapere quello che ti riserva il futuro. Noi sappiamo che ci amiamo alla follia, che vogliamo stare insieme per sempre e che ci è capitata la cosa più bella del mondo. Sono giovane è vero, ci può essere un po’ di paura, ma io sono contenta che mia figlia…