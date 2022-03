Sophie Codegoni furiosa con Jessica e Lulù Selassiè per la catena di salvataggio del Grande Fratello Vip. Ed infatti, proprio l’ex tronista di Uomini e Donne non è stata salvata da nessuno ed è finita al televoto flash con Davide e Antonio.

Nel corso del salvataggio, Jessica ha salvato Miriana invece di Sophie che è arrivata ultima ed ha fatto il nome di Davide e lui ha portato con sé al televoto flash anche Antonio Medugno (l’eliminato della puntata).

Dopo la diretta, quindi, la Codegoni ha messo le cose in chiaro con le sue “sorelle”, esprimendo tutto il suo dispiacere:

Sapeva benissimo che scegliendo Miriana avrebbe scelto Manila ed io sarei finita della merd*. Non l’avrei mai fatto perché avevamo detto chiaramente di salvarci a spada tratta sempre. Non ce l’ho con voi, amiche come prima, stiamo tranquille. Sicuramente sarò molto più egoista ed evitiamo di dire che siamo tutte sorelline, nipotine e parenti perché non lo siamo, fine.