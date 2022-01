Sophie Codegoni invece di chiarire con Jessica Selassiè si è sfogata con Federica Calemme. Ieri sera, nella Casa del Grande Fratello Vip, prima Katia ha sparlato Delia e poi l’ex tronista ha parlato male della princess.

Lei non ci prova. Pure Alessandro gli dà modo di fare le battutine, pure lui le fa. Sono battutine… dai, ti prego! Sei intelligente… Io penso che voi dovete parlare da amiche. Anche voi fate battutine su di lei e la prendete in giro. Basta, si va avanti. Siete due persone intelligenti, mettete da parte queste cose e si va avanti.

Jessica non ha mai detto nulla alle tue spalle. – ha esordito Federica – Mettiti nei panni di una persona che entra il ragazzo che le piace… c’è stata tutta la tarantella iniziale. Devi capirla, io penso che domani dovreste parlarne, siete amiche ed avete passato quattro mesi insieme. Jessica non fa le cose con cattiveria e malizia, si diverte… A volte le battutine sono eccessive ma è anche giusto da parte tua farglielo notare.

Sophie (con Jessica alle sue spalle), ha parlato di “ingordigia”:

L’amicizia si dimostra ed io gliel’ho dimostrata spesso. Io e lui ci siamo avvicinati subito. Le piace lui, le piace Barù… capisci che ingordigia questa, non colpo di fulmine. Le ho detto che le battute mi danno fastidio e le dice quando non ci sono. Lei ci prova! Certe battute non si fanno…