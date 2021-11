Sophie e Alex hanno criticato l’avvicinamento tra Soleil e Gianmaria. Proprio ieri sera i primi due, nella sauna, si sono confrontati sulla faccenda e l’hanno commentata con particolare perplessità.

Questa strategia è molto chiara. – afferma Sophie – anche perché ha capito che è finito l’interesse per questa fake love story che stava creando… perché non ne parlano più in puntata. Lui come vedete se non ha una storia non viene interpellato. Non è umanamente possibile che questo possa accadere. E’ bello vederli così? Io non trovo coerenza…