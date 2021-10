Gianmaria Antinolfi ha ricoperto il letto di Sophie Codegoni con dei post it con scritti alcuni versi delle canzoni d’amore più romantiche. Per tutta risposta, l’ex tronista si è arrabbiata scrivendo sulla carta igienica: “Ma fai a cag*re, fake!”.

L’atteggiamento di Sophie è risultato eccessivo agli occhi del pubblico ma la ragazza si è lamentata per un motivo ben preciso. Ed infatti Gianmaria aveva chiesto aiuto a Manuel per scriverle parti di canzoni che Bortuzzo gli cantava.

Sophie “Manuel come ha fatto i bigliettini giancoso?”

Manuel “mi chiedeva come fa quella canzone, io cantavo alcune le segnava, alcune diceva no è troppo” manco i baci perugina 🙈 #gfvip pic.twitter.com/tz0E8WjQC7

— 琴音-雅美 (@TrashAddicted) October 30, 2021