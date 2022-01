Sophie anticipa l’ingresso di Delia Duran e svela i possibili scenari

I vipponi del Grande Fratello Vip si sono scagliati contro Alex Belli dopo il post di sostegno nei confronti di Soleil Sorge. Nel corso del pomeriggio, ad aprire le danze ci ha pensato Sophie Codegoni.

Cioè, tu dopo due minuti che Soleil piange già scrivi il post? Ma poi qual è il bisogno di scriverlo? Tanto non lo può vedere. Poi vieni in puntata, fai tutta questa tiritera e poi fai il paladino della giustizia quando si parla degli altri concorrenti.

Sophie si è lamentata per le parole di Alex nei confronti della sua storia nascente con Alessandro Basciano. A questo punto è intervenuto Gianmaria, anche lui in giardino insieme a Jessica:

Se io avessi fatto quello che ha fatto lui, sinceramente avrei l’umiltà e la dignità di non fare commenti sugli altri. Starei proprio zitto. Giudicare e fare commenti sui rapporti degli altri, soprattutto in tema d’amore.

I vipponi, nonostante la mancata ufficialità, ormai sanno bene che Delia Duran entrerà in Casa e, proprio a tal proposito, Sophie ha anticipato tre possibili scenari:

Visto il rapporto che Alex aveva con Soleil, loro diventano amiche oppure si scannano. E in più c’è la combo di Alessandro che gli piacciono le more, Delia è una bellissima donna. Aveva fatto la battuta, questo astio con Alex… Alex che viene a fare di nuovo i confronti.

Delia proverà a sedurre un po’ Alessandro (che non so quello che farà), e Alex verrà dentro per ricominciare con i litigi. A prescindere da tutto, in tutte e tre le opzioni mi confermano il fatto che era tutto studiato a tavolino.