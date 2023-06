Sophie e Alessandro hanno fatto pace: il video della ritrovata serenità

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano hanno fatto pace. La pagina Instagram di Chi Magazine, infatti, ha pubblicato un video che li ritrae insieme in attesa di un evento.

“Ciao ragazzi, ci vediamo stasera per un evento super speciale insieme a Chi qui a Rimini. Mi raccomando non mancate, a dopo”, ha affermato Sophie accanto ad Alessandro.

A questo punto Azzurra Dalla Penna li ha incalzati: “Si ragazzi, ma adesso vi cominciate a seguire però?”. E, a questo punto, Sophie ha sdrammatizzato:

Lascia stare… in treno che è potuto succedere, vediamo! Sì ci seguiamo di nuovo e non smetteremo più di seguirci perché abbiamo tipo tre anni e mezzo a testa. Ciao ragazzi, ci vediamo stasera.

Sophie e Alessandro hanno anche condiviso sui social una fotografia della piccola Celine Blue.

Per me è stata un’esperienza bellissima, non ho avuto quel dolore che tutte mi hanno detto, ho avuto un dolore minimo paragonabile al dolore delle mestruazioni, niente di più e niente di meno.

In totale è durato quattro ore e mezzo, quando sono andata in sala travaglio ero già di tre centimetri e mezzo, ma non me ne ero accorta, non sentivo proprio le contrazioni, l’unico momento in cui ho avuto un po’ di dolore è stato proprio alla fine del travaglio, a nove dieci centimetri, e allora sì ho pensato che avevano ragione, ho avuto proprio delle fitte forti quindi mi hanno fatto un pizzico di epidurale e anche quello mi ha aiutata.