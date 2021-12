Sophie e Alessandro Basciano sempre più vicini: coccole a letto – VIDEO

Che l’ingresso di Alessandro Baciano avesse “acceso” qualcosa in Sophie Codegoni, Soleil Sorge lo aveva compreso sin da subito. Archiviata ormai la frequentazione con Gianmaria Antinolfi – che ha deciso di mettere un punto restando solo amici – l’ex tronista di Uomini e Donne si è avvicinata sempre di più al nuovo arrivato nella Casa del Grande Fratello Vip.

Sophie e Alessandro Basciano: coccole a letto

Negli ultimi giorni l’attrazione tra Sophie e Basciano è diventata sempre più evidente ed i due ragazzi hanno mostrato un interesse l’uno per l’altra sempre più forte e la Codegoni pare non abbia alcuna intenzione di mettere un freno.

Nelle ultime ore, complice un riposino a letto, i due ragazzi si sono avvicinati sempre di più, scambiandosi coccole e baci e lasciandosi andare sempre di più.

La complicità tra i due è sempre più alle stelle e certamente la neo coppia del GF Vip conquisterà una parentesi nella prossima puntata del reality. Come la prenderanno Gianmaria Antinolfi e Jessica Selassié? Quest’ultima infatti si era detta interessata all’ex corteggiatore di Uomini e Donne che inizialmente aveva manifestato il suo interesse anche per lei (oltre che per Soleil Sorge). A capitolare però, alla fine è stata proprio Sophie.