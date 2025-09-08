“Sono fidanzati”, Tananai sta con una famosissima influencer

Tananai e una famosissima influencer fidanzati? Ecco il gossip!

Tananai e Camihawke, nuova coppia in vista? Il gossip si accende dopo un concerto a Milano

Un nuovo gossip ha iniziato a circolare sui social nelle ultime ore: Tananai e Camihawke sarebbero una coppia. I due non hanno confermato nulla, ma gli indizi ci sono e non sono passati inosservati. A parlare apertamente della presunta relazione è stata Deianira Marzano, che in una delle sue storie su Instagram ha riportato una segnalazione ricevuta da una follower, dichiarando: “Sì, confermo”.

Tutto è partito da un video condiviso da Camilla Boniardi, in arte Camihawke, durante il live di Tananai all’Ippodromo Snai San Siro di Milano. L’influencer era tra il pubblico, molto vicina al palco, intenta a cantare e riprendere l’artista milanese in azione.

Lo scambio di like sospetto e il gossip

Nei giorni precedenti, alcuni fan avevano notato uno scambio di like tra i due su Instagram, cosa che aveva già acceso qualche sospetto. Nulla di confermato allora, solo qualche ipotesi sui social. Ma la presenza di Camihawke al concerto di Tananai, unita alla segnalazione arrivata a Deianira Marzano, ha rafforzato l’idea che tra i due ci sia qualcosa di più di una semplice amicizia. “Sono fidanzati di sicuro”, scrive una follower a Deianira. E lei risponde: “Sì, confermo”.

Al momento, nessuno dei due protagonisti ha voluto commentare pubblicamente.

Le relazioni passate di Camihawke e Tananai

Camihawke, tra le influencer più amate e seguite d’Italia, è tornata single da pochi mesi. La sua lunga relazione con Aimone Romizi (durata circa nove anni) si è chiusa nella scorsa primavera, anche se i dettagli non sono mai stati raccontati fino in fondo. Ospite da Alessandro Cattelan, aveva parlato di un periodo difficile: “Potrei stare meglio. Le cose sono andate in modo diverso da come le avevo programmate. Ci sono stati eventi sconvolgenti”. Alla domanda sul suo ex, aveva risposto semplicemente: “È una nuova occasione per riscrivere la propria storia”.

Anche Tananai è single da poco, dopo la fine della relazione con Sara Marino. Anche in questo caso non ci sono state dichiarazioni ufficiali, ma a giugno la giovane aveva lasciato intendere sui social che qualcosa fosse cambiato, scrivendo di essere “in cerca di casa”.

Nuova coppia o solo amicizia?

Per ora si parla solo di indizi e ipotesi, ma l’attenzione dei fan è tutta puntata su di loro. Camihawke e Tananai non sono nuovi alla ribalta mediatica, ma questa volta il pubblico è curioso di capire se tra i due c’è davvero del tenero o si tratta solo di una bella sintonia nata da poco.