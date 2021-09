Sonia Lorenzini ricoverata in ospedale: malore per l’ex del Grande Fratello Vip

Sonia Lorenzini finisce in ospedale per un malore. La ex concorrente del Grande Fratello Vip ha condiviso una storia su Instagram mentre si trova sdraiata in un letto d’ospedale, preoccupando i fan.

Nottata da dimenticare, mattinata pure peggio… Niente di grave o almeno ora lo so perché al mio risveglio ero davvero molto preoccupata, ma tutto risolvibile.

La ex tronista di Uomini e Donne confida di avere bisogno di alcuni giorni di riposo e poi tornerà online:

Off per qualche giorno, poi vi spiegherò.

E conclude con un p.s:

Non ci facciamo mancare nulla noi, eh!

Sonia parla del GF Vip

È stata un’esperienza molto bella e intensa nonostante la breve permanenza. Sono uscita nel momento in cui ero più entrata nelle dinamiche del gioco e mi stavo lasciando andare. I primi giorni sono stati un po’ difficili sotto tanti aspetti. Ero da un po’ che mancavo dalla televisione e mi sono trovata un po’ spaesata. Devo dire che mi sono anche stupita di me stessa perché nella vita di tutti i giorni mi relaziono con le persone senza difficoltà. Immaginavo però che sarebbe stata dura anche se non pensavo così tanto. Penso che anche il mio ingresso abbia destabilizzato gli altri concorrenti che durante i primi giorni stavano più sulle loro. (Fonte: SuperGuidaTV)