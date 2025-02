Sonia Bruganelli torna a parlare del tradimento a Paolo Bonolis e solleva nuovi dubbi

Sonia Bruganelli, imprenditrice e ex moglie del celebre conduttore Paolo Bonolis, ha recentemente rilasciato dichiarazioni sorprendenti durante la trasmissione radiofonica “Un giorno da pecora”. Intervistata da Giorgio Lauro e Geppi Cucciari, Bruganelli ha affrontato i gossip che l’hanno coinvolta nelle ultime settimane, soffermandosi in particolare sulle rivelazioni riguardanti un suo tradimento.

Sonia Bruganelli rompe il silenzio: il tradimento con una persona vicina a Bonolis?

In merito alle affermazioni di Selvaggia Lucarelli, che nella sua newsletter aveva parlato di ripetuti tradimenti da parte di Bruganelli, l’imprenditrice ha precisato: “Quello è una cosa vecchia, è vero gliel’ho detto dopo che ci siamo lasciati, però è successo addirittura prima che nascesse la nostra ultima figlia”.

Un tradimento con una persona conosciuta da Bonolis?

Le parole di Bruganelli hanno lasciato intendere che la persona con cui ha tradito Bonolis potrebbe essere qualcuno a lui vicino. “Il tradimento si confessa se la persona con cui magari c’è stato questo tradimento è una persona che rischia di essere ancora vicina a uno dei due. Se io voglio bene al mio ex marito magari voglio evitare che abbia vicino persone che magari può incontrare”, ha spiegato.

Questa dichiarazione solleva interrogativi sull’identità della persona coinvolta e sulla natura della relazione con Bonolis. Bruganelli ha inoltre sottolineato che il tradimento rappresentava “una virgola, non un punto” nella loro relazione, suggerendo che si trattasse di un episodio isolato.

La decisione di rendere pubblico il tradimento

Sonia Bruganelli ha chiarito le motivazioni che l’hanno spinta a parlare pubblicamente del tradimento: “Ho voluto dire io del tradimento in tv prima che ci potessero essere altre persone a dirlo. Paolo non so se l’avrebbe mai detto in pubblico”.

Alla domanda su come Bonolis abbia reagito alla confessione televisiva, Bruganelli ha risposto: “No, non gli ha fatto né piacere né dispiacere, però era una cosa che… Devi apprezzare la sincerità di una persona che hai accanto, poi la cosa era vecchia”.

Un solo tradimento in 30 anni di relazione

Contrariamente a quanto riportato da alcune fonti, Bruganelli ha affermato che si è trattato di un unico episodio: “Solo uno, è stato solo uno il tradimento, tutto quello che è stato montato è stato fatto per non fare il nome di quella persona. In 30 anni solo un tradimento”.

Queste dichiarazioni contrastano con quanto scritto da Selvaggia Lucarelli, che nella sua newsletter aveva parlato di reiterati tradimenti anche con persone molto famose.

Le rivelazioni di Sonia Bruganelli aggiungono un ulteriore tassello alla complessa vicenda della sua separazione da Paolo Bonolis. La possibilità che il tradimento abbia coinvolto una persona conosciuta dal conduttore apre scenari inaspettati e solleva domande sulla dinamica della loro relazione.